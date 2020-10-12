Зеленский сказал, на какие уступки с Россией готов пойти в Минске

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова следовать установкам Минского процесса в вопросах мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Однако это не означает, что она пойдет на все уступки, которые диктует страна-агрессор Россия, которая тоже является членом переговорного процесса.

Речь идет о требовании властей РФ предоставить оккупированным территориям особый статус и провести там выборы. В то же время Минск должен быть более гибким к Украине, рассказал глава государства в интервью для программы ВВС HARDtalk в Великобритании (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только "нормандский формат", и мы идем по минскому направлению. Понимаем, что субъекты в Минском процессе – мы и Российская Федерация, мы благодарны посредничеству ОБСЕ на этом сложном пути", – отметил он.

По словам украинского лидера, первым и главным пунктом переговоров был – обеспечить устойчивое прекращение огня. И это, по мнению президента, на сегодня выполнено. В то же время он заявил, что готов говорить с главой РФ Путиным, но указал на нюансы.

"Что касается вещей, слов, которые идут из Кремля. Я понимаю, для чего это, но я же хочу вам сказать, что мы готовы идти за Минском... Я ему (Путину. – Ред.) неоднократно открыто говорил: нет, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию согласно децентрализации Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, сегодня невозможны", – заверил Зеленский.

Он подчеркнул, что передача границы украинской власти после выборов – это неправильно, ведь Украина не может обеспечить выборы там.

"Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди. Все это понимают. Но мы идем за Минском. Есть такое, надо, чтобы Минск был немного более гибким. Вы понимаете, что прошло время..." – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Владимир Зеленский выразил готовность сложить полномочия, если он не сможет закончить войну на Донбассе. Президент заявил, мол, верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с главой РФ Владимиром Путиным, которое вернет все оккупированные территории, учитывая Крым.