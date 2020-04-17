Победа в войне с российско-оккупационными войсками на Донбассе заключается в первую очередь в возвращении людей и территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский с таким заявлением выступил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля.

Он подчеркнул, что после этого будет необходимо возобновить контроль над государственной границей и провести местные выборы.

"Мы хотим видеть большой результат. Вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу и обязательно там пройдут выборы. Для меня самое главное: выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей... Затем границу. Затем выборы", – отметил президент.

Владимир Зеленский Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, минские переговоры будут проходить в начале каждой недели в видеоформате. По словам Зеленского, эпидемия COVID-19 не остановит мирный процесс по Донбассу.