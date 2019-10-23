"Украину не предадим!" Зеленский сказал, как закончить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт на Донбассе возможно закончить только при помощи переговоров в "нормандском формате", и Украина не пойдет на капитуляцию.
Своей позицией он поделился в интервью "Сегодня". Глава государства прояснил законопроект об особом статусе Донбасса.
"Пока это было понимание в Минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем. Я это тоже уже, честно говоря, устал говорить", – сказал Зеленский.
Зеленский сказал, как закончить войну на Донбассе
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По словам президента, пока за проект не проголосует Верховная Рада, закона не будет. "Никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет – ничего не будет. И все это понимают! Мало того, большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали – и в Минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, – они все, все об этом говорят", – добавил он.
"Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий. Без прекращения огня. Без встреч. Сидеть дома и просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – так нельзя. Этот вопрос решается, когда говорят. Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "четверка" в "нормандском формате", – заявил Зеленский.
"Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать и самим решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому – как можно знать все условия? Надо их обсуждать", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выступил перед военнослужащими ООС, заявив, что сдаст интересы Украины.
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