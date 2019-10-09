"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Крым.Реалии" во время визита на выставку "Оружие и безопасность" в Киеве в среду, 9 октября.

По мнению главы государства, Крым может вернуться в состав Украины только с помощью международных партнеров и мощной армии.

Зеленский сделал громкое заявление по Крыму

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимые условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Мы уважаем наши военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!