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9 октября • обновлено в 18:21
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"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Крым.Реалии" во время визита на выставку "Оружие и безопасность" в Киеве в среду, 9 октября.

По мнению главы государства, Крым может вернуться в состав Украины только с помощью международных партнеров и мощной армии.

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Зеленский сделал громкое заявление по Крыму

Зеленский сделал громкое заявление по Крыму

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимые условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Мы уважаем наши военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Крым
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"В Верхоной Раде создана комиссия по вопросу возвращения Крыма. Создание комиссии "по ответу " о возвращении Крыма пока не планируется." (c)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А при чем тут сильная армия? Какой бы сильной она ни была, ей не тягаться с российской никогда. Все это разговоры в пользу бедных
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Для начала спросите население Крыма, хотят ли они обратно в дуркаину. Конечно нет, единогласно. И это основное и главное условие не возврата, а не отсутствие армии и помощь других стран))
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