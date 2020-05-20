Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом позволила изменить этапы выхода страны из карантина.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции 20 мая, на которой отчитывается о годе пребывания на должности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Та неплохая статистика, благодаря нашим врачам, позволяет нам некоторые этапы переносить и приближать к сегодняшнему дню", – отметил президент.

По его словам, во время заседания правительства 20 мая будет рассматриваться вопрос о запуске работы городского и пригородного транспорта с 22 мая.

"Между областями не можем обеспечить транспорт, потому что у нас только шесть областей готовы к этому, только в них мы видим положительную статистику, которая позволяет это сделать", – пояснил Зеленский.

Детсады тоже заработают – с 25 мая. Правда, перед тем они получат рекомендации от Минздрава по правильной организации работы учреждений в условиях пандемии.

Новость дополняется ...

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!