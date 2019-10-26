"Сделали всех нас, браво": Береза рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ

Из-за поспешных и ошибочных действий команды президента Владимира Зеленского Украина потеряла не только свои места во всех комиссиях и комитетах ПАСЕ, но и не может влиять на их решения.

Об этом в своем Facebook написал украинский политик Борислав Береза. По его словам, теперь заседания комитетов ПАСЕ проходят без участия Украины и все вопросы, касающиеся нашей страны, будут рассматриваться без участия украинской делегации.

"Пообщался с моими европейскими коллегами по ПАСЕ и скажу, что команда президента так старалась "сделать їх разом", что "сделали" сами себя. Вернее всех нас. Ведь из-за поспешных и ошибочных действий Украина потеряла свои места во всех комиссиях и комитетах ПАСЕ и не может влиять на принятие решений в комитетах. Объявив о новой делегации, но не заявив ее на октябрьской сессии, власти Украины подыграли антиукраинским силам в Ассамблее. Полномочия старой делегации аннулированы, а у новой их нет", – пояснил Береза.

Украина в ПАСЕ Украинская правда

По его словам, теперь заседания комитетов ПАСЕ проходят без участия Украины и все вопросы по Украине в итоге будут рассматриваться без нас.

"Кроме этого мы потеряли всех вице-президентов от групп по нашей квоте, глав и заместителей комитетов, членство от ПАСЕ в GRECO и в Венецианской комиссии. Так и хочется сказать "браво!". Надеюсь, что усилиями старых членов делегации и наших друзей в ПАСЕ, удастся защитить эти квоты, чтоб потери были минимальными", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ приняла решение не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября.

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