После эмоционального выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко с политиком пообщался президент Владимир Зеленский.

Соответствующий момент запечатлели журналисты. Сам член "ЕС" в своих соцсетях заявил, что украинский глава якобы попросил его "никогда не переходить с ним на личности" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Гончаренко и Зеленский в Раде Фото Yan Dobronosov

"Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш кум пошел, где Баканов? Пошел за чертями гоняться или за разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнер, вы таких всех собрали. Это ваша эпоха кумовства", – заявлял Гончренко с трибуны парламента.

После выступления президент спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции "Европейской солидарности", чтобы пообщаться с нардепом. После этого глава государства покинул сессионный зал.

В своем посте Гончаренко продолжил критиковать президента. Он написал, что "личности как раз и становятся политиками". Он добавил, что относится к беседе "философски", однако других ее деталей не уточнил.

Отметим, пятый президент Петр Порошенко в стенах парламента 4 марта пообщался с Владимиром Зеленским. Они пожали друг другу руки.

Как писал OBOZREVATEL, на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, инициированным президентом Владимиром Зеленским, о своей работе отчитался председатель СБУ Иван Баканов.

Детальную трансляцию заседания, на котором Рада проголосовала за новый Кабмин, читайте в нашем материале по ссылке.

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