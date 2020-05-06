В среду, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский может назначить бывшего главу Грузии Михеила Саакашвили секретарем Национального совета по реформам, который возглавляет сам.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его данным, президент расширит полномочия Саакашвили – он якобы получит право участвовать в заседаниях Кабинета министров.

Зеленский сделает Саакашвили главой Нацсовета по реформам

"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Так, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более весомый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный", – отметил Бутусов.

Журналист обратил внимание, что Зеленский якобы принял решение о назначении, несмотря на мощную информационную атаку российской пропаганды.

"Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии – это знаковый ход", – добавил Бутусов, акцентировав при том, что приговоры судов Грузии были проигнорированы.

"По данным источников, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача – определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.

Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру. В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета реформ. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.

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