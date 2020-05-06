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6 мая • обновлено в 09:49
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Зеленский сделает Саакашвили секретарем Нацсовета по реформам – СМИ

28.8т
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В среду, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский может назначить бывшего главу Грузии Михеила Саакашвили секретарем Национального совета по реформам, который возглавляет сам.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его данным, президент расширит полномочия Саакашвили – он якобы получит право участвовать в заседаниях Кабинета министров.

Зеленский сделает Саакашвили главой Нацсовета по реформам

Зеленский сделает Саакашвили главой Нацсовета по реформам

"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Так, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более весомый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный", – отметил Бутусов.

Журналист обратил внимание, что Зеленский якобы принял решение о назначении, несмотря на мощную информационную атаку российской пропаганды.

"Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии – это знаковый ход", – добавил Бутусов, акцентировав при том, что приговоры судов Грузии были проигнорированы.

"По данным источников, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача – определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.

Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру. В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета реформ. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Бутусов Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"...президент України Володимир Зеленський може призначити колишнього главу Грузії Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради з реформ, яку очолює сам." // Правильно, Володимере Олександровичу, головне щось "очолювати", а працюватимуть інші!)))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
михо-секретутка? Кофий там заварить, пепельничку сменить... Отличная работа!
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