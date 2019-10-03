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3 октября • обновлено в 14:02
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"Зеленский сдал Украину": экс-советник Путина заявил о капитуляции страны

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Подписание Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске и заявление президента Владимира Зеленского о том, что формула – не заслуживающая внимания "страшилка" – сдача суверенитета Украины спецслужбам России.

Такое мнение выразил бывший советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, передает "Гордон". Он добавил, что теперь речь идет о капитуляции Украины, которую Зеленский пытается скрыть.

"Если бы "формула Штайнмайера" была ничего не значащей "страшилкой", то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться ее подписания Украиной", – считает Илларионов.

Он добавил, что если бы в "формуле Штайнмайера" "ничего не было", то ни Песков, ни Лавров, ни Путин не устраивали бы в течение последних недель столь откровенный шантаж украинских властей.

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"Принятые Зеленским "два предложения", о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины, во-первых, от унитарного характера государства и, во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории. Закон об особом статусе означает переход к федерализации Украины, энергично проталкиваемой Путиным с 2014 года", – отметил Илларионов

По его словам, первое обязательство Зеленского – принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей – означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса остальных украинских регионов.

"По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины. Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации", –отметил Илларионов.

Он подчеркнул, что, иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов – Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов – к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.

"По сути, это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации", – добавил Илларионов.

По его словам, ситуацию усугубляет то, что именно ОБСЕ "нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб".

"Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета российским спецслужбам – вот что означает реализация "формулы Штайнмайера" и вот о чем на самом деле заявил на брифинге президент Зеленский", – сказал Илларионов.

Он добавил, что теперь Путин не согласится на новый обмен пленными без получения не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины.

"Зеленский сдал Украину": экс-советник Путина заявил о капитуляции страны

"Более того, у Путина есть возможность повторить с "формулой Штаймайера" тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки – в ту же ОБСЕ или же ООН – и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН", – предупредил Илларионов.

После этого для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, но и вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств.

"Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация "формулы Штайнмайера". Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, то он должен идти по этому пути: как можно быстрее подписывать "формулу Штайнмайера", как можно быстрее проводить встречу в "нормандском формате", выполнять Минские соглашения. Это – прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины", – подытожил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илларионов говорил о том, что если Путин вернет оккупированный Донбасс Украине на своих условиях, он достигнет главной цели – управления всем государством.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Андрей Илларионов Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Формула Штайнмайера
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это возмутительно! давайте майдан! нам еще много преступлений комуняк надо исправить! с Крымом уже исправили...
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленському, як першокласнику, ще щось пояснювати треба? Все ще вірить "брату"-підписанту Будапештського меморандуму?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
эксперты подтверждают что опг зеленского совержилодачу интересов Украины! за такие вещи в других странах растрел на месте! опг зеленского должно быть немедленно арестовано
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