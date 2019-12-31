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31 декабря • обновлено в 12:43
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Зеленский сам позвонил: выяснились первые детали разговора с Путиным

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Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента РоссииПутина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны, уточнили в Кремле.

Лидеры отметили конструктивный характер переговоров по газу, итоги которых создают "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

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Автор
Алекс Шухарт
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