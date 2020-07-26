Зеленский сам позвонил Путину – Кремль

В Кремле заявили, что телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина 26 июля произошел "по инициативе украинской стороны", то есть, президент Украины сам позвонил главе РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Путина на официальном сайте. Уточняется, что в ходе беседы были "подробно обсуждены" различные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе, который Кремль назвал "внутриукраинским кризисом".

"Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию... дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля", – сказано в сообщении.

Как отметил Кремль, во время заговора была акцентирована важность "безусловного соблюдения" договоренностей о перемирии на Донбассе участниками конфликта.

Кроме того, заявляется, что "Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования".

В России также утверждают, что "еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Более подробно о разговоре Зеленского и Путина можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL: