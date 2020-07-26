Зеленский сам позвонил Путину – Кремль
Владимир Зеленский и Владимир Путин.
В Кремле заявили, что телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина 26 июля произошел "по инициативе украинской стороны", то есть, президент Украины сам позвонил главе РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Путина на официальном сайте. Уточняется, что в ходе беседы были "подробно обсуждены" различные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе, который Кремль назвал "внутриукраинским кризисом".
"Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию... дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля", – сказано в сообщении.
Как отметил Кремль, во время заговора была акцентирована важность "безусловного соблюдения" договоренностей о перемирии на Донбассе участниками конфликта.
Кроме того, заявляется, что "Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования".
В России также утверждают, что "еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".
Более подробно о разговоре Зеленского и Путина можно почитать по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.
Глава Украины добавил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.
Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" заявили о готовности к переходу к полному бессрочному прекращению огня.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в случае нарушения договоренностей украинские военные "будут готовы дать должный отпор противнику".