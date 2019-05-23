Зеленский сам должен решать, с кем ему работать – Колесников

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам выбирать себе команду, и никто не вправе ему указывать, кого брать, а кого нет.

Как передает пресс-служба "Оппозиционного блока", об этом заявил Борис Колесников, комментируя обвинения в сторону Зеленского из-за назначения на должность главы Администрации президент Андрея Богдана, который попадает под закон о люстрации.

"Начнем с того, что закон о люстрации – неконституционен. Нельзя так огульно всех обвинять, кто работал в госструктурах при прошлой власти. Ведь если так, то и Петр Порошенко должен попасть под люстрацию – он же был министром экономики у Януковича. А что касается ситуации в целом, то любой топ-менеджер сам выбирает себе команду. Это ему должно быть удобно с ней работать", – заявил Колесников.

Он отметил, что данная тема вообще не должна быть предметом обсуждения, и ей предается такое значение в Украине только в силу излишней политизированности страны.

"Я не представляю, чтобы, например, в Дании, которая находится на первом месте в мире по индексу человеческого счастья, обсуждали, кто кого назначил и прочие технические детали. Так должно быть и у нас: сам Зеленский должен решать с кем ему работать", – подчеркнул Колесников.

Борис Колесников Пресс-служба Оппозиционного блока

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