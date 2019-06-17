Зеленский с женой прилетели во Францию: как их встретили

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 17 июня прибыли в Париж (Франция) с однодневным официальным визитом.
Фотографии из аэропорта опубликовала в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон (чтобы посмотреть, как встретили президента, проскролльте до конца страницы).
Согласно программе визита, по прибытии глава государства посетит самый большой в мире кампус стартапов Station F. Там он пообщается с украинскими стартаперами.
Во второй половине 17 июня в Елисейском дворце запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, в 16:30 – совместная пресс-конференция президентов.
Зеленский с женой прилетели во Францию
Twitter Изабель Дюмон
Зеленский с женой прилетели во Францию
Twitter Изабель Дюмон
Зеленский с женой прилетели во Францию
Twitter Изабель Дюмон
Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции, а вечером понедельника вылетит в Германию.
18 июня он посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский уже встречался с главой Франции Эммануэлем Макроном, будучи кандидатом в президенты.
После переговоров Зеленский на камеру рассказал, о чем говорил с президентом Франции.
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