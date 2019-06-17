Зеленский с женой прилетели во Францию: как их встретили

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 17 июня прибыли в Париж (Франция) с однодневным официальным визитом.

Фотографии из аэропорта опубликовала в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон (чтобы посмотреть, как встретили президента, проскролльте до конца страницы).

Согласно программе визита, по прибытии глава государства посетит самый большой в мире кампус стартапов Station F. Там он пообщается с украинскими стартаперами.

Во второй половине 17 июня в Елисейском дворце запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, в 16:30 – совместная пресс-конференция президентов.

Зеленский с женой прилетели во Францию Twitter Изабель Дюмон

Зеленский с женой прилетели во Францию Twitter Изабель Дюмон

Зеленский с женой прилетели во Францию Twitter Изабель Дюмон

Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции, а вечером понедельника вылетит в Германию.

18 июня он посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский уже встречался с главой Франции Эммануэлем Макроном, будучи кандидатом в президенты.

После переговоров Зеленский на камеру рассказал, о чем говорил с президентом Франции.

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