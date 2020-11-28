Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора. Фото и видео

В субботу, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.

Они посетили памятный знак жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве, сообщили в пресс-службе президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев. Зеленский призвал украинцев зажечь в окнах свечи памяти в 16:00, чтобы почтить невинных жертв голодоморов.

Композиции из пшеничных колосьев. president.gov.ua

"Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить", – сказал глава государства.

После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг., где их встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава Украинского института национальной памяти памяти Антон Дробович.

Памятный знак жертвам Голодомора. president.gov.ua

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре "Горькая память детства", у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

Президент и первая леди почтили память жертв Голодомора. president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 28 ноября, проходит День памяти жертв голодоморов и репрессий. В эту дату Украина чтит память миллионов людей, убитых голодом в XX веке.