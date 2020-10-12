Зеленский: с Россией – война и ненависть, поэтому идем в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны и ненависти между Украиной и Россией страна должна двигаться к тому, чтобы стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Однако путь туда будет сложнее без поддержки международных партнеров. Об этом глава государства рассказал в интервью для программы ВВС HARDtalk в Великобритании (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. Ведь это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия в 200 тысяч, мы обновляем технику, но этого мало. Единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС, всем говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать", – отметил он.

По его словам, членство в НАТО, как проявление важнейшей поддержки Украины от международного сообщества, также станет очень важным сигналом для Российской Федерации

Отвечая на критическое высказывание одного европейского чиновника, мол, "мнение, что Украина может стать полноправным членом НАТО и Евросоюза в долгосрочной перспективе – это фантазия", Зеленский отметил, что когда-то и война между Украиной и Россией "тоже была фантастикой".

"Никто в это не верил. У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно – страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, потому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим", – подытожил президент.

Отметим, что в этом же интервью для ВВС Зеленский также заявил, что можно достичь мира на Донбассе путем переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. OBOZREVATEL собрал основные заявления, которые сделал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский дал большое интервью изданию Politico Europe, в котором заявил, что ЕС помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.