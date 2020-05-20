Зеленский с пафосом объяснил, чем отличается от Порошенко

Президент Владимир Зеленский пафосно заявил, что всем отличается от своего предшественника на этом посту Петра Порошенко.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналиста во время пресс-конференции о годе своего президентства 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Всем отличаюсь: и физиологически, и как президент", – констатировал он.

Зеленский и Порошенко

Зеленский подчеркнул, что он честный и порядочный человек, который искренне "болеет" Украиной.

"Может, я не так хорошо общаюсь на украинском, как президент Порошенко. Так и есть. Но я уважаю эту страну, ее граждан, уважаю каждого", – добавил он.

В то же время подчеркнул, что не гонится на рейтингами, зато ему важнее, как относится к нему народ и заслуживает ли он буыть "слугой народа", президентом.

"Народ Украины меня выбрал. И жалеть или нет – может выбирать только он", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг доверия среди политиков Украины, как и ранее, возглавляет президент Владимир Зеленский. Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг", Зеленскому доверяют 57% граждан страны и не доверяют 37%.