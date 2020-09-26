Зеленский с Харьковщины отправился на Донбасс к бойцам ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в субботу, 26 сентября.На Донбасс Зеленский отправился из Харьковской области, где накануне посетил место катастрофы самолета ВСУ Ан-26.
"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", – сказано в сообщении.
Позже в ОП отчитались, что президент посетил базовый лагерь Главного управления разведки, где ознакомился с условиями проживания бойцов и пообедал с ними. Зеленский попробовал борщ и кашу и "остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих".
Он также вручил военным государственные награды. "Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после катастрофы Ан-26 25 сентября Зеленский пообещал срочно создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Президент отметил, что его глубоко ранило произошедшее.