Зеленский с Харьковщины отправился на Донбасс к бойцам ВСУ

Кирилл Лютый Политика 16:24, 26.09.2020 Обновлено: 17:07, 26.09.2020

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в субботу, 26 сентября.На Донбасс Зеленский отправился из Харьковской области, где накануне посетил место катастрофы самолета ВСУ Ан-26.

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", – сказано в сообщении.

Позже в ОП отчитались, что президент посетил базовый лагерь Главного управления разведки, где ознакомился с условиями проживания бойцов и пообедал с ними. Зеленский попробовал борщ и кашу и "остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих".

Он также вручил военным государственные награды. "Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал глава государства.

Зеленский проверил, в каких условиях живут военные на Донбассе.
Офис президента
Президент пообедал с бойцами, ему понравились блюда.
Офис президента
Глава Украины также вручил награды защитникам Украины.
Офис президента
Зеленский посетил Донецкую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после катастрофы Ан-26 25 сентября Зеленский пообещал срочно создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Президент отметил, что его глубоко ранило произошедшее.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Крушение военного самолета под Харьковом: из 27 людей погибли 22

Мировые лидеры выразили соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом

Умер один из курсантов, выживших в катастрофе самолета Ан-26

Боррель напомнил Зеленскому о реформах: ЕС – не банкомат

Украинцы – о катастрофе Ан-26: летчики не умирают, они улетают и не возвращаются