Зеленский с Харьковщины отправился на Донбасс к бойцам ВСУ
В Донецкую область президент поехал после визита на место трагедии под Харьковом
Он планирует обсудить работу Трехсторонней контактной группы
Также Зеленский посетит защитников Украины на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в субботу, 26 сентября.
На Донбасс Зеленский отправился из Харьковской области, где накануне посетил место катастрофы самолета ВСУ Ан-26.
"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после катастрофы Ан-26 25 сентября Зеленский пообещал срочно создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Президент отметил, что его глубоко ранило произошедшее.