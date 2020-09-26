Зеленский с Харьковщины отправился на Донбасс к бойцам ВСУ

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • В Донецкую область президент поехал после визита на место трагедии под Харьковом

  • Он планирует обсудить работу Трехсторонней контактной группы

  • Также Зеленский посетит защитников Украины на передовой

Владимир Зеленский отправился на Донбасс. Архивный снимок

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в субботу, 26 сентября.

На Донбасс Зеленский отправился из Харьковской области, где накануне посетил место катастрофы самолета ВСУ Ан-26.

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", – сказано в сообщении.

Зеленский отправился в Донецкую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после катастрофы Ан-26 25 сентября Зеленский пообещал срочно создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Президент отметил, что его глубоко ранило произошедшее.

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