Зеленский с детьми снова прошли тесты на COVID-19: известны результаты

Повторные тесты на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у президента Владимира Зеленского и его детей оказались отрицательными.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram. В то же время подчеркивается, что глава государства перешел на особый режим работы.

"Проведенные вчера (15 июня. – Ред.) очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и его детей показали отрицательный результат", – говорится в сообщении.

Отметим, что Зеленский с детьми повторно протестировался на наличие коронавируса после того, как у его жены Елены диагностировали это заболевание. Первый тест президента несколько дней назад тоже был отрицательным.

Правда, известно, что во вторник, 16 июня, первую леди Елену Зеленскую, которая болеет COVID-19, госпитализировали в больницу.

Скриншот Telegram-канал Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL: