Зеленский с детьми снова прошли тесты на COVID-19: известны результаты

Марина Лисничук Политика 11:40, 16.06.2020 Обновлено: 11:46, 16.06.2020

Повторные тесты на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у президента Владимира Зеленского и его детей оказались отрицательными.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram. В то же время подчеркивается, что глава государства перешел на особый режим работы.

"Проведенные вчера (15 июня. – Ред.) очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и его детей показали отрицательный результат", – говорится в сообщении.

Отметим, что Зеленский с детьми повторно протестировался на наличие коронавируса после того, как у его жены Елены диагностировали это заболевание. Первый тест президента несколько дней назад тоже был отрицательным.

Правда, известно, что во вторник, 16 июня, первую леди Елену Зеленскую, которая болеет COVID-19, госпитализировали в больницу.

Скриншот
Telegram-канал Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский, жена которого Елена получила положительный тест на COVID-19 должен был самоизолироваться, как предусмотрено установленными правилами Минздрава и Кабмина.

  • Однако глава государства перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у первой леди Елены Зеленской.

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