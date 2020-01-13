Зеленский с Богданом хотят обмануть "слуг народа"? В изменениях в Конституцию обнаружили крупный подвох

Глава Офиса президента Андрей Богдан внес в Раду сравнительную таблицу к изменениям в Конституции от Владимира Зеленского, в которой "забыл" упомянуть один из важнейших пунктов – о сроках полномочия глав окружных и областынх советов. Такая "ошибка" может привести к тому, что "слуги народа", которые в основном читают не полный текст законопроекта, а просматривают таблицу, могут "ошибочно" принять спорную норму.

Подробнее об "ошибке" Богдана и подводных камнях документа – читайте в материале OBOZREVATEL.

Депутатов хотят обмануть?

По словам собеседника OBOZREVATEL, близкого к реформе децентрализации, перед голосованием проекта во вторник, 14 января, в "Слуге народа" идет настоящая борьба за нужные голоса. При этом как руководство партии, так и Офис президента, требуют у "слуг" голосовать не за законопроект Зеленского, а за редакцию закона от главы ОП Андрея Богдана.

"Вся суть конфликта – в норме о ротации глав окружных и областных советов. Если вы посмотрите на доработанный проект от Владимира Зеленского, то там прямо написано, что полномочия глав составляют всего один год. При этом в сравнительной таблице к проекту, за подписью Андрея Богдана, этой нормы и вовсе нет.

Получается, что многих народных депутатов от "Слуги народа", которые не читали сам проект закона, просят проголосовать за редакцию сравнительной таблицы за подписью Богдана. Их уверяют, мол работать на местах все будут не 1 год, а 5, что существенно упростит местные договорники для нардепов. Понятное дело, проще договариваться с человеком, которого взяли работать целых 5 лет, а не год", – подчеркнул собеседник.

Действительно, на сайте Верховной Рады в тексте проекта закона черным по белому указано – ежегодная ротация. В сравнительной таблице наоборот – такой нормы нет.

Текст законопроекта Скриншот

Текст сравнительной таблицы Скриншот

Примечательно, что обе версии закона подписаны разными людьми – Владимиром Зеленским и Андреем Богданом. К слову, во время заседания комитета в Раде представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил депутатам, что эту норму поменяли.

"Много споров о том, что глав рад будут выбирать раз в год на основе ротации...В законопроекте, который обсуждаем, срок полномочий изменили на 5 лет и положение об избрании на основах ротации убрали", – заявил Вениславский.

Что еще не так в документе?

Еще один спорный пункт законопроекта, который ранее активно критиковали в Ассоциации городов – введение института "префектов". Проще говоря президент будет назначать своих людей в регионы, которые на роавне с избранной местной властью будут управлять регионами.

Какую власть дадут префектам?

координация органов центральной власти; фактически все местные чиновники должны будут подчиняться назначенцу из Киева;

предложения президенту об остановке решения местной общины. Если префект посчитает, что местный совет принял решение, которое противоречит Конституции, он сможет обратиться к президенту и наложить вето. Фактически полномочия депутатов ограничат;

издание обязательных к исполнению указов; этим пунктом префекты вовсе получат власть своими указами управлять местным самоуправлением.

Главная же норма – префекты будут подчиняться непосредственно президенту. "Префект при осуществлении своих полномочий подотчетен и подконтролен Президенту Украины и Кабинету Министров Украины", – говорится в законопроекте.

Журналист Светлана Крюкова опубликовала обращение Германии к украинской власти, в которой последние осудили такое новшество. Самих же префектов она назвала "маленькими богданами". Однако президента Зеленского и его Офис такие рекомендации не остановили.

Если документ, в том числе благодаря введению нардепов в заблуждение, примут, вскоре глава государства подчинит не только законодательную, исполнительную власти и силовиков, но и местное самоуправление.

В заявлении лидеров местного самоуправления сказано: на ряду с "маленькими богданами" закон ограничивает финансирование регионов. Своих начальников на места назначат, а вот денег на образование, здравоохранение, соцзащиты могут не дать. "Отменяя обязанность государства в полном объеме финансировать делегированные им полномочия (образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт) новый состав, с подачи Офиса президента, рискует обнулить достижения бюджетной децентрализации и фактически может "отобрать" бюджеты развития городских, поселковых и сельских общин", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предусматривает внесение изменений в Конституцию страны;

ранее депутаты Европарламента заявляли, что введение института префектов, которое предусмотрено законопроектом Зеленского, может представлять угрозу децентрализации.

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