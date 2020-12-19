Зеленский: Россия и США должны договариваться с Украиной о мире на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы о мире на Донбассе договаривались "глобальные игроки" без участия Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью The New York Times, передает пресс-служба ОП.

"Я, президент Украины, не хотел бы, чтобы в отношении мира на Донбассе и условий этого мира договаривались какие-то глобальные игроки. Для нас важно быть за этим столом переговоров, потому что без нас невозможно договориться. Потому что субъектом этой договоренности является Украина", – пояснил он.

При этом Зеленский отметил, что не любит рассуждать о глобальных вещах и не верит, что крупные большие страны договариваются обо всем на свете.

"Я хочу объяснить свою позицию. Когда мы говорим, что Соединенные Штаты Америки сядут за стол с Российской Федерацией и они договорятся обо всем, обо всем мире – я в это не верю. Потому что много разных интересов, и надо не забывать, что каждая маленькая страна имеет свою независимость и свое желание. И крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем, потому что у каждой страны есть свое "я", – высказался Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада продлила до 31 декабря 2021 года действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Рада должна принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, но она не будет закреплять особый статус региона в Конституции.