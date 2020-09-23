Зеленский: Россия должна сделать ключевые шаги для мира на Донбассе

Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, однако ключевые шаги к этому должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории страны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, передает пресс-служба главы государства. По его словам, украинская власть хочет видеть стремление Москвы ускорить достижение мира.

Кроме того, Зеленский отметил, что стране необходима поддержка западных партнеров.

"Конечно, война продолжается только на 3% нашей территории, однако нам все равно нужна поддержка Запада. Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала", – отметил он.

Зеленский убежден, что если бы не вмешательство России, украинские города Донецка и Луганск, а также полуостров Крым, жили бы в единой нашей государственной системе.

"Все войны когда-нибудь заканчиваются. Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города – Донецк и Луганск – это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили в единой нашей государственной системе", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в своем видеовыступления для ООН по случаю 75-й годовщины создания организации заявил, что оккупация Крыма и война на Донбассе похожи на попытки России вернуться к распределению сфер влияния, что в свое время стало причиной Второй мировой войны.