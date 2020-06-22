Зеленский решил заплатить на счет кафе штраф за нарушение карантина

Президент Владимир Зеленский заявил, что заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого, на счет кафе.

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса президента. Зеленский отметил, что как гражданин Украины чувствует свою ответственность за нарушение карантина.

"Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне рассмотрение дела о штрафе президенту передали в Верховный суд Украины.

Зеленскому грозит взыскание в размере от 34 до 170 000 гривен за то, что он выпил кофе в помещении ресторана, когда это было запрещено карантинными ограничениями.

Как сообщал OBOZREVATEL: