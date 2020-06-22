Зеленский решил заплатить на счет кафе штраф за нарушение карантина

Глеб Иванов Политика 14:10, 22.06.2020 Обновлено: 14:23, 22.06.2020

Президент Владимир Зеленский заявил, что заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого, на счет кафе.

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса президента. Зеленский отметил, что как гражданин Украины чувствует свою ответственность за нарушение карантина.

"Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне рассмотрение дела о штрафе президенту передали в Верховный суд Украины.

Зеленскому грозит взыскание в размере от 34 до 170 000 гривен за то, что он выпил кофе в помещении ресторана, когда это было запрещено карантинными ограничениями.

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