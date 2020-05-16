Зеленский решил встретиться с журналистами
Владимир Зеленский намерен провести общение со средствами массовой информации по итогам первого года своего президентства.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки" (G7) и главой представительства Евросоюза, сообщается на сайте главы государства.
"Андрей Ермак рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", – сказано в сообщении.
Также появилась информация о возможных темах, которые Зеленский может затронуть во время общения со СМИ.
Как сообщается в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на источники в ОП, у президента ждут подтверждения от Международного валютного фонда по первому траншу, следующего этапа ослабления карантина, полной выплаты медикам надбавки 300%, а также данных по "донбасскому кейсу", который ведет Ермак.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября 2019 года президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По времени общения с журналистами он побил рекорд президента России Владимира Путина, мероприятие длилось более 14 часов.