Зеленский решил встретиться с журналистами

Юрий Сергиенко Политика 21:48, 16.05.2020 Обновлено: 23:06, 16.05.2020

Владимир Зеленский намерен провести общение со средствами массовой информации по итогам первого года своего президентства.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки" (G7) и главой представительства Евросоюза, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский решил встретиться со СМИ
Офис президента

"Андрей Ермак рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", – сказано в сообщении.

Также появилась информация о возможных темах, которые Зеленский может затронуть во время общения со СМИ.

Как сообщается в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на источники в ОП, у президента ждут подтверждения от Международного валютного фонда по первому траншу, следующего этапа ослабления карантина, полной выплаты медикам надбавки 300%, а также данных по "донбасскому кейсу", который ведет Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября 2019 года президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По времени общения с журналистами он побил рекорд президента России Владимира Путина, мероприятие длилось более 14 часов.

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