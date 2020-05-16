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16 мая • обновлено в 23:47
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Зеленский решил встретиться с журналистами

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Владимир Зеленский намерен провести общение со средствами массовой информации по итогам первого года своего президентства.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки" (G7) и главой представительства Евросоюза, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский решил встретиться со СМИ

Зеленский решил встретиться со СМИ

Офис президента

"Андрей Ермак рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", – сказано в сообщении.

Также появилась информация о возможных темах, которые Зеленский может затронуть во время общения со СМИ.

Как сообщается в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на источники в ОП, у президента ждут подтверждения от Международного валютного фонда по первому траншу, следующего этапа ослабления карантина, полной выплаты медикам надбавки 300%, а также данных по "донбасскому кейсу", который ведет Ермак.

Еще один марафон? Зеленский решил встретиться со СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября 2019 года президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По времени общения с журналистами он побил рекорд президента России Владимира Путина, мероприятие длилось более 14 часов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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