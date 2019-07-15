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Зеленский решил уволить 12 послов Украины

4.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.

Об обновлении дипломатического корпуса страны заявили в пресс-службе Офиса главы государства в понедельник, 15 июля.

В частности, свою командировку в Вашингтон закончит посол Украины в США Валерий Чалый.

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Валерий Чалый

Валерий Чалый

Униан

Отмечается,что параллельно с этим уже идет работа по подбору и оформлению новых послов.

"Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Ракурс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский провел перестановки в СНБО, утвердил в его персональном составе руководителя своего офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

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Персоны
Владимир Зеленский Валерий Чалый
Место
Украина
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Сало Уронили
Сало Уронили
и шо.хряковые ботымгут по6ро4ить друг другу
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