Зеленский решил уволить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.

Об обновлении дипломатического корпуса страны заявили в пресс-службе Офиса главы государства в понедельник, 15 июля.

В частности, свою командировку в Вашингтон закончит посол Украины в США Валерий Чалый.

Валерий Чалый Униан

Отмечается,что параллельно с этим уже идет работа по подбору и оформлению новых послов.

"Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский Ракурс

Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посла України в США. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. — Офіс Президента (@APUkraine) 15 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский провел перестановки в СНБО, утвердил в его персональном составе руководителя своего офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

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