Зеленский решил уволить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.
Об обновлении дипломатического корпуса страны заявили в пресс-службе Офиса главы государства в понедельник, 15 июля.
В частности, свою командировку в Вашингтон закончит посол Украины в США Валерий Чалый.
Валерий Чалый
Униан
Отмечается,что параллельно с этим уже идет работа по подбору и оформлению новых послов.
"Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время", – сказано в сообщении.
Владимир Зеленский
Ракурс
Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посла України в США. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів.— Офіс Президента (@APUkraine) 15 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский провел перестановки в СНБО, утвердил в его персональном составе руководителя своего офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
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