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10 сентября • обновлено в 22:33
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Зеленский решил: Сенцов и Кольченко высказались об освобождении Цемаха

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Освобожденные из российского плена украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко не слышали ничего о бывшем зенитчике, который обвиняется в причастности к катастрофе рейса МН17, Владимире Цемахе до прибытия в Украину.

Бывшие пленные не стали обсуждать вопрос их обмена на террориста и акцию в Киеве, которая обращала внимание на цену освобождения украинцев, а именно то, что суд отпустил Цемаха. Мыслями по этому поводу экс-заключенные поделились во время своей первой пресс-конференции после возвращения в Украину.

Новости
Сенцов и Кольченко дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция

"Я впервые услышал об этом человеке в самолете (вернувшись в Украину). Поэтому собственное мнение, позиция касательно этой фигуры у меня еще не сформировалось", – сказал Кольченко.

Его поддержал и Сенцов, подтвердив, что впервые о Цемахе они услышали в Киеве.

"Президент спросил, вы были против этого обмена? Я сказал, что в первый раз об этом слышу. Не знаю, что говорят СМИ, я могу только отвечать за те слова, которые говорил сам", – заявил режисер.

Сенцов и Кольченк

Сенцов и Кольченк

Скриншот

По его словам, после возвращения в Украину он узнал больше о Цемахе.

"Я не любитель комментировать чужие действия. Есть президент, которого Украина наделила полномочиями, у него есть больше информации, чем у нас с вами. Он принял решение, значит, в этом была необходимость", – подытожил Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов жестко ответил о возможном возвращении в Крым.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Олег Сенцов Александр Кольченко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"о бывшем зенитчике, который обвиняется в причастности к катастрофе рейса МН17, Владимире Цемахе" а кога ему успели предъявить обвинение??
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