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Зеленский отказался от парада на День Независимости: куда пойдут 300 млн

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Об этом президент сообщил в новом видеообращении, опубликованном на странице в Facebook. Речь идет о 300 миллионах гривен.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал Зеленский.

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"Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - отметил президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Президент Украины захотел обсудить вопросы Крыма и Донбасса.

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Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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