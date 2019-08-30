Зеленский решил кардинально изменить Конституцию Украины: в чем суть

В Верховной Раде зарегистрировали еще несколько законопроектов, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским, которые предусматривают изменение Конституции.
Соответствующие документы были опубликованы на сайте парламента в пятницу, 30 августа.
Так, в частности, законопроектом №1013 президент предложил изъять из ст. 131-2 Основного закона положение об исключительном праве адвоката на представительство интересов лица в суде. Цель документа – отменить адвокатскую монополию, которая ранее вызвала споры среди отечественных юристов.
Зеленский решил кардинально изменить Конституцию Украины
Униан
Президент также задумал наделить народ Украины правом законодательной инициативы. Такое предложение содержится в проекте закона №1015.
Кроме того, законопроект №1016 предлагает дополнить ч. 1 ст. 85 пунктом о полномочиях Верховной Рады назначать на должности и увольнять уполномоченных парламента по вопросам соблюдения Конституции Украины и законов в отдельных сферах, а также о заслушивании их ежегодных докладов.
В ст. 101 президент хочет добавить следующий текст: "Для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада Украины может назначать уполномоченных ВРУ, правовой статус которых определяется отдельными законами".
Напомним, Зеленский также подал в Верховную Раду неотложный законопроект, которым предлагает изменить ст. 106 Конституции и закрепить за собой полномочия назначения руководителей НАБУ и ГБР. Также президент хочет изменить статьи 76 и 77 Основного закона – сократить количество народных депутатов с 450 до 300.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Раде зарегистрировали еще несколько законопроектов президента: в частности, о подчинении ему Нацгвардии и отсрочке штрафов для "евробляхеров".
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