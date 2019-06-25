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Зеленский реорганизовал Администрацию президента в Офис: обнародованы указы

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Во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 указов в связи с реорганизацией Администрации в Офис президента.

Соответствующие документы появились на сайте главы государства.

Так, в частности он утвердил Положение об Офисе президента Украины и ряд кадровых изменений. Сокращено было и количество сотрудников обновленного органа.

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Главой Офиса назначен Андрей Богдан, который другим указом уволен с поста главы Администрации президента.

Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы Администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров.

Новый Офис президента

Новый Офис президента

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, новая Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Яке велике досяннення,шлях би його трапив.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Сохар Лидия, "шляК би його траФив", прошу панi. :)
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ну ка-ну ка, это все очень серьезно...фундаментально!!...когда собаке заняться нечем, она себе начинает известное место вылизывать...а заняться, походу, Зеле больше нечем...или есть чем, но не знает как))))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Объясните, пожалуйста, мне, дураку, в чём заключается сакральный смысл этого переезда? Не, я понимаю, что духи Хрущёва, Шелеста и Щербицкого мешают плодотворно работать в здании бывшего ЦК КПУ (да ещё и химеры с дома напротив ехидно скалятся в окна кабинета Зеленского, плохо действуя на его тонкую душевную организацию). Но почему, во имя всего святого, из сотен административных зданий Киева в качестве альтернативы этот весёлый человек выбрал именно то, где ещё совсем недавно размещался музей Владимира Ильича Ленина, в котором меня принимали в пионеры? Где логика?
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