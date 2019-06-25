Зеленский реорганизовал Администрацию президента в Офис: обнародованы указы

Во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 указов в связи с реорганизацией Администрации в Офис президента.

Соответствующие документы появились на сайте главы государства.

Так, в частности он утвердил Положение об Офисе президента Украины и ряд кадровых изменений. Сокращено было и количество сотрудников обновленного органа.

Зеленский реорганизовал АП в Офис

Главой Офиса назначен Андрей Богдан, который другим указом уволен с поста главы Администрации президента.

Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы Администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров.

Новый Офис президента Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, новая Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram