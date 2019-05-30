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Зеленский "развязал руки" НАБУ: в чем дело

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Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел проинформировать Совет Европы и ООН о полномочиях Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) осуществлять сотрудничество с иностранными антикоррупционными органами.

Об этом сообщает пресс-служба сайта главы государства, ссылаясь на закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовный процессуальный кодекс.

Президент отметил, что НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами, передавать и получать запросы о правовой помощи.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"С целью выполнения НАБУ упомянутых полномочий прошу безотлагательно уведомить депозитариев международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015 г. НАБУ центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и ГПУ) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления по шести международным многосторонним договорам, участником которых является Украина", - говорится в поручении президента.

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Также в сообщении отмечается, что из-за отсутствия политической воли со стороны предыдущего президента и с целью препятствования работе НАБУ "реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые 100 дней президентства Зеленского его команда намерена провести "аудит государства", чтобы "понять, в каком оно состоянии" и какими ресурсами располагает.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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