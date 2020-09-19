Зеленский разрешил идти на выборы без справок о судимости

Алексей Титофф Политика 14:26, 19.09.2020 Обновлено: 14:29, 19.09.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 3995, который разрешил кандидатам баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о судимости.

Об этом сказано в карточке проекте закона, что появилась на сайте парламента. Отмечается, что глава государства подписал проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" в пятницу, 18 сентября.

Поясним, что законом был изъят пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, где указывалось требование предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Теперь для подтверждения несудимости достаточно будет указать об этом в автобиографии кандидата.".

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его политической партии будет выгодно проиграть на местных выборах.

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