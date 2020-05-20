Зеленский разнервничался, отвечая на вопросы журналистки об "эпохе бедности". Видео
Президента Украины Владимира Зеленского заставила разнервничаться череда вопросов от журналистки телеканала NewsOne Дианы Панченко.
Словесная перепалка между ними произошла во время пресс-конференции. К ней также присоединилась и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Все началось с того, что Панченко принялась задавать сразу несколько вопросов о невыполненных обещаниях президента: низкие тарифы, конец эпохи бедности, посадки коррупционеров, прекращение войны на Донбассе и прочее.
Зеленский попытался остановить журналистку, но ему это не удалось. "Можно я отвечу? А, ну ладно", – с сарказмом отметил он.
После этого в разговор встряла Мендель, которая попросила Панченко не занимать слишком много времени. Но президент возразил ей.
"Юля, ты мене тоже сбиваешь, подожди", – возмутился Зеленский и вернул слово Панченко. Вместе с тем он удивился тому, что вопрос ведущей напоминает рассказ о его жизни.
"Я только вспоминаю самые популярные обещания", – с сарказмом сказала журналистка.
Зеленский, в свою очередь, ответил на ее реплику не менее колко. "Самые популярные на ваших каналах. Я никогда не трудился на телеканалах, которые работают на деньги других государств, в частности России. На вас можно смотреть, а слушать вас трудно", – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский заявил, что "конец эпохи бедности" не наступил в Украине, поскольку кризис сейчас во всем мире, а "мы деньги не печатаем". Также президент признал, что за один срок не успеет сделать все, что пообещал.