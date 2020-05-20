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20 мая • обновлено в 13:37
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Зеленский разнервничался, отвечая на вопросы журналистки об "эпохе бедности". Видео

12.7т
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Президента Украины Владимира Зеленского заставила разнервничаться череда вопросов от журналистки телеканала NewsOne Дианы Панченко.

Словесная перепалка между ними произошла во время пресс-конференции. К ней также присоединилась и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Все началось с того, что Панченко принялась задавать сразу несколько вопросов о невыполненных обещаниях президента: низкие тарифы, конец эпохи бедности, посадки коррупционеров, прекращение войны на Донбассе и прочее.

Зеленский попытался остановить журналистку, но ему это не удалось. "Можно я отвечу? А, ну ладно", – с сарказмом отметил он.

Диана Панченко

Диана Панченко

Скриншот видео

Диана Панченко

Диана Панченко

Скриншот видео

После этого в разговор встряла Мендель, которая попросила Панченко не занимать слишком много времени. Но президент возразил ей.

"Юля, ты мене тоже сбиваешь, подожди", – возмутился Зеленский и вернул слово Панченко. Вместе с тем, он удивился тому, что вопрос ведущей напоминает рассказ о его жизни.

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Скриншот видео

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Скриншот видео

"Я только вспоминаю самые популярные обещания", – с сарказмом сказала журналистка.

Зеленский, в свою очередь, ответил на ее реплику не менее колко. "Самые популярные на ваших каналах. я никогда не работал на телеканалы, которые работают на деньги других государств, в частности России. На вас можно смотреть, а слушать вас трудно", – сказал президент.

Как сообщалOBOZREVATEL, также Зеленский заявил, что "конец эпохи бедности" не наступил в Украине, поскольку кризис сейчас во всем мире, а "мы деньги не печатаем". Также президент признал, что за один срок не успеет сделать все, что пообещал.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
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