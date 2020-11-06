Зеленский рассказал свою "большую мечту" президенту Microsoft

Президент Украины Владимир Зеленский хочет на протяжение следующих трех лет перевести полностью все государственные услуги в цифровой формат, а также выборы.

Об этом глава государства заявил во время видеозвонка 5 ноября с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом, сообщается на сайте Офиса президента.

"Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были цифровизированы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты – чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что среди приоритетной задачи на следующий год – запуск программы Paperless.

Также, по словам Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно с ведущими мировыми компаниями, то такой технологии люди будут больше доверять.

В свою очередь президент Microsoft подчеркнул, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

Также Смит позитивно оценил направление диджитилизации государственных услуг в Украине

"Все это очень полезно для украинцев. И все это на самом деле очень полезно для нас. Потому что при привлечении к этому процессу частного и государственного секторов расширяется цифровой рынок. Это те шаги, которые могут заставить нас посмотреть в будущее и иметь большие амбиции для дополнительных инвестиций", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, цифровизация сферы социальных услуг, которая предусматривает массовое сокращение чиновников, может сэкономить бюджету Украины 10 млрд гривен.