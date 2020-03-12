Зеленский рассказал, почему Украина не может остановить войну на Донбассе

Украинская сторона не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на презентации системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский www.president.gov.ua

По его словам, мы живем в воюющем мире, где человек – не приоритет.

"Мы все знаем, что у нас война на востоке, где в результате мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

10 марта по военному грузовику одного из подразделений ООС оккупанты открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Пески.

В итоге погибли двое бойцов ООС, еще девять получили ранения. Позже выяснилось, что террористы "Л/ДНР" нанесли подлый удар по воинам ВСУ под Песками, спрятавшись за домами мирных жителей.

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