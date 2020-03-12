Главная Новости
12 марта • обновлено в 15:08
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский рассказал, почему Украина не может остановить войну на Донбассе

2.1т
Читать материал на украинском

Украинская сторона не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на презентации системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

www.president.gov.ua

По его словам, мы живем в воюющем мире, где человек – не приоритет.

"Мы все знаем, что у нас война на востоке, где в результате мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс война
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
18
Смешно
3
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
та ти шо? ой ой ой а хто це зробив? на шостому році накінець дійшло !!! розкажи це особисто сивосі.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги