Зеленский рассказал об уголовных делах против "царьков", которые нарушали карантин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "царьками" мэров городов и глав обладминистраций, которые допустили проведение массовых мероприятий во время карантина.

О нарушении правил карантинных ограничений Зеленский рассказал в ходе интервью четырем украинским телеканалам. Трансляция разговора главы страны с журналистами велась на YouTube-странице канала "Украина" 22 октября.

"У нас было совещаний много: еженедельные с председателями областных администраций, с мэрами, которые сами себе, извините за такое слово, сами себе "царьки". Мы их предупреждали о Дне города, мы предупреждали о сотнях тысяч людей, которых они собирают в центре города. Будет волна. Мы об этом предупреждали Днепр, Одессу, Харьков", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно в этих областях впоследствии началась волна заболеваемости коронавирусом.

"Там заведены уголовные дела. Заведены. После этого все эти дела берут главы тех или иных городов Украины, себе в риторику, я имею в виду, выходят и говорят: "Пожалуйста, за то, что выборы, меня хотят скинуть". Не потому, что из-за него погибло большое количество людей", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока в стране нельзя проводить массовые развлекательные мероприятия, так как пандемия коронавируса продолжается.