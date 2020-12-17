Зеленский рассказал об обновлении отношений с ЕС: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обновлении отношений с Европейским Союзом в 2021 году.

Об этом он рассказал во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины", которая прошла в рамках видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По результатам саммита нам удалось определить новые амбициозные цели в наших отношениях над которыми мы будем совместно работать с нынешним составом институтов Европейского союза. Речь идет, прежде всего, об обновлении Соглашения об ассоциации. В 2021 году мы начнем совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации, которая должна стать движущей силой процесса обновления соглашения", – сказал президент.

Зеленский отметил, что цель Украины – использовать процесс обновления соглашения для максимальной интеграции во внутренний рынок ЕС. Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе.

"В сфере секторальной интеграции новым приоритетом нашего сотрудничества станет привлечение Украины к реализации европейского "зеленого курса". Мы наконец должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве. С руководством ЕС мы договорились сделать это в самом начале следующего года", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу получить первые партии вакцины от COVID-19 в начале 2021 года.