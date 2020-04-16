Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой из плена на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время рабочего визита в Закарпатскую область, комментируя обмен пленными с террористами "Л/ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

"У меня, как и у обычного человека, только положительные эмоции. Сегодня мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан", – подчеркнул президент.

По его словам, обмен происходит в рамках Минских договоренностей и договоренностей "нормандской четверки".

"Мы освобождаем всех, и будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", – отметил Зеленский.

Также он выразил надежду, что Украина сможет вернуть не только своих людей из оккупированных территорий, но и сами оккупированные территории.

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