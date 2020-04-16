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16 апреля • обновлено в 14:13
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Зеленский рассказал об обмене пленными с террористами "ДНР" и "ЛНР"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой из плена на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время рабочего визита в Закарпатскую область, комментируя обмен пленными с террористами "Л/ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

"У меня, как и у обычного человека, только положительные эмоции. Сегодня мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан", – подчеркнул президент.

По его словам, обмен происходит в рамках минских договоренностей и договоренностей "нормандской четверки".

"Мы освобождаем всех, и будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", – отметил Зеленский.

Также он выразил надежду, что Украина сможет вернуть не только своих людей из оккупированных территорий, но и сами оккупированные территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс обмен военнопленные
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