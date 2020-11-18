Зеленский рассказал о своем самочувствии: запахи вернулись, тест положительный. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский получил результаты повторного теста на коронавирус, которые оказались положительными.

Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном на странице главы государства в Facebook 18 ноября. Президент уточнил, что он чувствует себя лучше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также Зеленский отметил, что температура тела снижается и вернулось обоняние.

"Мой повторный тест пока позитивный. Но с каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются, температура снижается", – сказал глава государства.

Зеленский выразил надежду, что скоро сможет вернуться к обычному режиму работу.

"Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, и окончательно одержу победу над COVID-19, чтобы с вашей поддержкой победить все другие вирусы и бактерии, которые вредят Украине уже много лет", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил о заражении коронавирусом 9 ноября. Сейчас глава государства находится на лечении в "Феофании".