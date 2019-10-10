Главная Новости
11 октября • обновлено в 03:28
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Могут быть любые сделки": Зеленский высказался о тайных договоренностях Трампа и Путина по Украине

1.8т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский не верит, что его американский коллега Дональд Трамп готов пойти на договоренности с главой России Владимиром Путиным по Украине за ее спиной.

"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", – сказал он на пресс-марафоне в четверг, 10 октября, в Киеве.

В современном мире о такой "сделке", как отметил он, рано или поздно все равно станет известно. Зеленский подчеркнул, что верит заверениям Трампа в поддержке Украины.

Новости
"Может, подумаешь все-таки?" Зеленский назвал, кого хотел бы видеть мэром Одессы

"Но это жизнь. И, может, все не так, как мы себе представляем. Это будет тогда плохой сигнал. Если есть какая-то договоренность об Украине между США и Россией без участия Украины, и мы узнаем об этом, то это будет плохой сигнал не только для нас и для США", – сказал он.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос на пресс-марафоне.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пресс-марафон Владимира Зеленского" на OBOZREVATEL.

Темы
Пресс-марафон Владимира Зеленского Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Украина
Тег
политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel