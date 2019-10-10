"Могут быть любые сделки": Зеленский высказался о тайных договоренностях Трампа и Путина по Украине

Президент Владимир Зеленский не верит, что его американский коллега Дональд Трамп готов пойти на договоренности с главой России Владимиром Путиным по Украине за ее спиной.

"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", – сказал он на пресс-марафоне в четверг, 10 октября, в Киеве.

В современном мире о такой "сделке", как отметил он, рано или поздно все равно станет известно. Зеленский подчеркнул, что верит заверениям Трампа в поддержке Украины.

"Но это жизнь. И, может, все не так, как мы себе представляем. Это будет тогда плохой сигнал. Если есть какая-то договоренность об Украине между США и Россией без участия Украины, и мы узнаем об этом, то это будет плохой сигнал не только для нас и для США", – сказал он.

Трамп и Зеленский Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос на пресс-марафоне.

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