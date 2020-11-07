Зеленский рассказал о потерях на Донбассе во время перемирия

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно продолжать движение в направлении прекращения войны и достижения мира на Донбассе, поскольку среди военнослужащих, несмотря на режим тишины, есть потери.

Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, он напомнил, что за 103 дней действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на востоке количество погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом, но Украина все еще имеет боевые потери, передает пресс-служба президента.

"К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению", – заявил глава государства.

Он отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны – это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

"Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно.

"Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", – сказал он.

Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что переговорный процесс продолжается на нескольких площадках, и уже можно говорить об определенных достижениях.

"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последние события этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау. – Ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия о прекращении войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", – отметил он.

По словам Ермака, во вторник, 10 ноября, продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, а 13 ноября состоится видеоконференция советников в Нормандском формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина возьмет кредит в размере 100 миллионов долларов (эквивалент 2,8 мрд грн) на восстановление Донбасса. Деньги выделит Всемирный банк.