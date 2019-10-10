"Сыр по 58 грн/кг – могу себе позволить": Зеленский рассказал о покупках в элитном магазине Киева

Президент Украины Владимир Зеленский на своем пресс-марафоне рассказал, какие продукты и за сколько покупает.

Об этом он высказался в рамках конференции 10 октября, отвечая на вопрос журналиста. Представитель СМИ спросил, знает ли Зеленский, сколько стоит молоко.

Глава государства признался, что молоко не пьет и практически не употребляет в пищу хлеб, однако покупает его. К примеру, гречневый в элитном магазине GoodWine стоит 25-30 гривен.

"Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина, вот и все. А зачем вам врать и рассказывать, слушайте, я еще покупаю колбасу, килограмм там столько стоит. Еще покупаю сыр, люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю, килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить. Вот и все", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

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