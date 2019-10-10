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11 октября • обновлено в 03:30
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"Сыр по 58 грн/кг – могу себе позволить": Зеленский рассказал о покупках в элитном магазине Киева

10.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский на своем пресс-марафоне рассказал, какие продукты и за сколько покупает.

Об этом он высказался в рамках конференции 10 октября, отвечая на вопрос журналиста. Представитель СМИ спросил, знает ли Зеленский, сколько стоит молоко.

Глава государства признался, что молоко не пьет и практически не употребляет в пищу хлеб, однако покупает его. К примеру, гречневый в элитном магазине GoodWine стоит 25-30 гривен.

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"Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина, вот и все. А зачем вам врать и рассказывать, слушайте, я еще покупаю колбасу, килограмм там столько стоит. Еще покупаю сыр, люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю, килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить. Вот и все", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика продукты
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тоже озадачила цена сыра. :) Вероятно, Зеленский имел ввиду 58 грн./100 гр., это более реально.
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Larish Denis
Larish Denis
Интересно, его там вообще кто то после избрания видел? Гудвайн наверное к нему на дом приезжает,поэтому все как у нормальных граждан Украины
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Larish Denis
Larish Denis
Люсяо Люся,залез варон большой сасна и начал посилать всех на....
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Larish Denis, его там и до избрания не было
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
58 гр кг такого сыра не бывает,разве что сырный продукт,даже я такой сыр бы не стал покупать по такой цене это не сыр а гуано))))
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Артеллерист Моня, даже сырного продукта по такой цене не бывает. Он просто НИКОГДА не был в магазине
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Larish Denis
Larish Denis
Артеллерист Моня, да все просто, они когда мигалки видят, ценники меняют, вот он и считает себя счастливым обладателем сыра за 58 гон,кг,
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