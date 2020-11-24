Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский, который переболел COVID-19, рассказал о новых победах, которые получила наша страна.

В своем видеообращении на Facebook гарант сообщил о ряде разработанных программ, направленных на поддержку граждан и бизнеса во время карантина.

"Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не из экрана телефона, а наконец обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде с 287 тысяч сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство. Пока новостийщики молчат о хорошем, потому что упадут рейтинги, и продают вам ужас, предательство и ненависть, я расскажу о важных достижения и победы, которых мы достигли вместе" – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в Верховную Раду подадут законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, законодательные инициативы будут предусматривать, что физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч грн.

В ОП отметили, что согласно расчетам, более миллиона украинцев смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн. Кроме того, субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простой в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что предприятия, которые не работали из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников – почти 1,5 млрд грн для около 120 тысяч юридических лиц.

Также бизнесу дадут налоговые каникулы: при усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц – предприниматели 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Зеленский отметил, что в Украине возобновляют действие программ поддержки бизнеса, которые работали во время карантина весной этого года.

"Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице. Важно, что программа 5-7-9 (Доступные кредиты 5-7-9% – Ред.) Продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", – акцентировал гарант.

Зеленский резюмировал, что надеется на поддержку Верховной Радой всех "вышеупомянутых важных шагов".

Говоря о COVID-19, Зеленский отметил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против вируса.

"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива глобального доступа стран к вакцине против коронавируса. Определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап – 1,2 млн доз. В целом Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины", – рассказал он.

По его словам, приоритет в прививках получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности, люди старше 60 лет. Также в Украине намерены увеличить количество бесплатных тестов через мобильные бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский вылечился от коронавируса и вышел на работу.