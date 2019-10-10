"Не успел ничего сделать": Зеленский рассказал о недвижимости в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей квартире в аннексированном Россией Крыму, которую купил в 2013 году.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне в Киеве в четверг, 10 октября. Президент признался, что не успел сделать в квартире ремонт.

О недвижимости он вспомнил, отвечая на вопрос об аннексии. Политик отметил, что важным аспектом возвращения полуострова является работа с его жителями.

В этом контексте, как отметил президент, важно, чтобы крымчане помнили, кто ездил к ним и кому Крым был действительно дорогим.

"Мы же с вами знаем, что цивилизации и инфраструктуры крутой там не было. Не важно сейчас говорить, что это ошибка власти... Мы же любили Крым за другое, за то, что он наш, он же родной", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Коллаж

"Мы туда ехали, даже когда в Турции или в Египте, честно говоря, стало дешевле... И сейчас там нет полно туристов", – продолжил он.

Политик добавил, что ездил на отдых с семьей и за границу, но ежегодно неделю проводил обязательно в Крыму.

"Мы очень любили и любим Крым. Я купил там квартиру. Как моя жена сказала, что в принципе мы каждое лето ездим в Крым. Я купил и завез туда плитку, кафель. И не успел ничего сделать. Очень прикольно, что я купил квартиру в 2013 году", – сказал президент.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос на пресс-марафоне.

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