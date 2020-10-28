Ермак признался, о чем Зеленский говорил с главой разведки Ми-6

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель СБУ Иван Баканов во время встречи с руководителем внешней разведки Соединенного Королевства Ричардом Муром говорили о фейковых новостях и противодействии дезинформации.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Бабель".

Ранее журналисты "Зеркала недели" сообщили, что одна из тем переговоров касалась формального и неформального окружения президента, через которое из Украины якобы утекает важная информация. При этом критики действующей украинской власти решили, что ненадежное окружение – это Ермак.

По словам главы ОПУ, журналисты дали неправдивую информацию.

"Во-первых, хотя бы в той части, что я лично был на той встрече... Одна из тем касалась противодействия дезинформации. Сегодня назрела необходимость создать международный центр противодействия пропаганде. Украина готова выступить инициатором. Эта идея получила большую поддержку среди наших партнеров", – подчеркнул глава государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, во время визита в Великобританию 7–8 октября Зеленский тайно встретился с главой разведки Ми-6. На встрече якобы говорили о давлении на антикоррупционные органы, а также обсудили с Зеленским его окружение.