Выборы на Донбассе и конец войны: Зеленский рассказал, о чем будет говорить на "нормандском формате"

На встрече в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса.

Об этом он рассказал во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы хотим действий со сроками. Я не знаю, удастся ли нам или нет. Но первая победа – мы встречаемся. Очень важно. Моряков и политзаключенных мы вернули, но не всех. Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Это для меня очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена "всех на всех". Меня интересуют все наши", – рассказал Зеленский о первой цели в Париже.

Вторым вопросом он назвал ситуацию с безопасностью на Донбассе и выразил надежду на то, что ее удастся урегулировать.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Если все стороны захотят прекращения войны, как его хотим именно мы, то мы можем добиться серьезных результатов по поводу вывода всех войск, незаконных вооружений. Я бы тоже хотел понимать хотя бы рамки всех этих сроков", – подчеркнул президент.

Третий приоритет переговоров для Зеленского – это обсуждение возможности местных выборов на Донбассе.

"Каким образом это будет происходить? Для нас самое важное, чтобы это было по законам Украины, чтобы там были все наши представлены партии. Чтобы были иностранные наблюдатели и был открыт доступ журналистам", – сказал глава государства.

Подытоживая, он отметил, что также хочет поднять вопрос по поводу формата и сроков передачи границы с Россией под украинский контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 декабря при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к саммиту стран "нормандского формата".

На встрече обсуждали и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего таких планов утверждено пять.

В "Л/ДНР" едко заявили, что считают фантастикой возможные пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые в преддверье "нормандской встречи" озвучили в Киеве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!