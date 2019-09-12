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12 сентября • обновлено в 18:22
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Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате".

Такая позиция прозвучала на встрече президента с лидером Финляндии Саули Ниинистё в четверг, 12 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "нормандском формате". У нас есть еще встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. И там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы", – заявил он.

Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

ВВС

Зеленский также рассказал, что лидеры планируют обсудить на встрече "нормандской четверки" "формулу Штайнмаера".

"Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча Зеленского с Путиным в рамках "нормандского формата" может состояться уже до конца сентября.

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Темы
Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Саули Ниинистё
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Все поспішає, але не розуміє, що то не від нього залежить, а від Путіна
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70rus xxx
70rus xxx
2 раза перечитал,но не понял,когда ЗЕля встретится с Путиным.Короче,как и с Трампом-наверно,скоро.
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