Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате".
Такая позиция прозвучала на встрече президента с лидером Финляндии Саули Ниинистё в четверг, 12 сентября, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы сейчас не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "нормандском формате". У нас есть еще встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. И там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы", – заявил он.
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
ВВС
Зеленский также рассказал, что лидеры планируют обсудить на встрече "нормандской четверки" "формулу Штайнмаера".
"Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча Зеленского с Путиным в рамках "нормандского формата" может состояться уже до конца сентября.
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